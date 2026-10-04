Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам Белгорода

ВСУ целенаправленно атаковали жилые районы и центр Белгорода. Об этом в своем канале в «Максе» написал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По мостам и логистике: Удары ВС РФ привели к коллапсу в Киеве

По его словам, в результате украинской атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Политик уточнил, что атака ВСУ произошла вечером 3 октября. Он добавил, что в городе также были повреждены пять частных и два многоквартирных дома.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин в интервью НСН рассказал, что ВСУ постоянно применяют запрещенные виды боеприпасов против российских городов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПострадавшиеАтакаВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры