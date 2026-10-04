Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам Белгорода
ВСУ целенаправленно атаковали жилые районы и центр Белгорода. Об этом в своем канале в «Максе» написал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его словам, в результате украинской атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
Политик уточнил, что атака ВСУ произошла вечером 3 октября. Он добавил, что в городе также были повреждены пять частных и два многоквартирных дома.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин в интервью НСН рассказал, что ВСУ постоянно применяют запрещенные виды боеприпасов против российских городов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ «Геранями» ударили по дата-центру в Одессе
- МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 560 БПЛА ВСУ
- В июле средняя зарплата в РФ превысила 150 тысяч рублей только в 7 регионах
- Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам Белгорода
- Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину
- Трамп выступил за отказ в США от перехода на зимнее время
- Пострадавший пилот Flydubai раскрыл подробности нападения
- Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия
- В семье Кашпировского назвали истинную причину смерти телецелителя
- Опрос: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по «Сумеркам»