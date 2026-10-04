МО: ВС РФ «Геранями» ударили по дата-центру в Одессе

Кроме того, в городе удар также был нанесен по логистическому центру «Новая Почта».

В ведомстве рассказали, что минувшей ночью ВС РФ на переходе морем восточнее Одессы беспилотниками поразили морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военное имущество для ВСУ.

Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья над территорией страны удалось сбить почти 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».