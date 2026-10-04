МО: ВС РФ «Геранями» ударили по дата-центру в Одессе
На Украине российские военные расчетами «Гераней» ударили по дата-центру в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в городе удар также был нанесен по логистическому центру «Новая Почта».
В ведомстве рассказали, что минувшей ночью ВС РФ на переходе морем восточнее Одессы беспилотниками поразили морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военное имущество для ВСУ.
Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья над территорией страны удалось сбить почти 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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