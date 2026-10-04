Он подчеркнул, что страна сейчас «сильнее, чем когда-либо». Политик отметил, что восточный фланг НАТО, страны Балтии в настоящий момент вкладывают в оборону больше, чем «кто-либо в Европе».

Кроме того, Кулбергс попросил у Европы денег из-за якобы наличия угрозы от восточного соседа, подразумевая Россию. Он подчеркнул, что им необходима сильная экономика при стремлении «сохранить сильную границу для ЕС».

Накануне в Латвии прошли выборы в сейм страны 15 созыва. После обработки трех процентов бюллетеней партия «Объединенный список» Андриса Кулбергса набрала 30,05% голосов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Латвии убрали названия российских городов с дорожных знаков.