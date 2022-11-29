«Зависит от коррупции»: Делягин рассказал, что ждет Счетную палату после Кудрина

Счетная палата при Кудрине стала «комфортным» органом, который ничего не решает, сказал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что покинет свой пост и сосредоточится на проектах, которые «имеют значительный эффект для людей». Делягин оценил работу органа при Кудрине и предположил, кто сможет его заменить.

«Кудрин по своему типу является «бухгалтером», это то, что нужно для Счетной палаты. Поэтому Счетная палата работала достаточно эффективно. Если нужно было какие-то вопросы рассматривать более углубленно, всегда это можно было сделать, были подробные отчеты. Однажды они перепутали миллиарды с триллионами, но это все было в электронном виде и они быстро исправились», - рассказал он.

При этом Делягин подчеркнул, что Счетная палата выступает «советующим» органом, который ничего не решает.