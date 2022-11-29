«Зависит от коррупции»: Делягин рассказал, что ждет Счетную палату после Кудрина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике предположил, что пост могут занять Александр Жуков или Андрей Макаров.
Счетная палата при Кудрине стала «комфортным» органом, который ничего не решает, сказал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что покинет свой пост и сосредоточится на проектах, которые «имеют значительный эффект для людей». Делягин оценил работу органа при Кудрине и предположил, кто сможет его заменить.
«Кудрин по своему типу является «бухгалтером», это то, что нужно для Счетной палаты. Поэтому Счетная палата работала достаточно эффективно. Если нужно было какие-то вопросы рассматривать более углубленно, всегда это можно было сделать, были подробные отчеты. Однажды они перепутали миллиарды с триллионами, но это все было в электронном виде и они быстро исправились», - рассказал он.
При этом Делягин подчеркнул, что Счетная палата выступает «советующим» органом, который ничего не решает.
«Кудрин сделал работу Счетной палаты более системной, более клиентоориентированной для других ветвей государственной власти, это наиболее комфортный орган для взаимодействия в государственном управлении. Счетная палата никогда не была влиятельным органом, это орган советующий», - добавил собеседник НСН.
Поэтому дальнейшая судьба органа будет зависеть не только от нового председателя, но и от позиции государства, уверен депутат.
«При Александре Дмитриевиче Жукове (первый вице-спикер Госдумы - прим. НСН) это будет одно, при Андрее Михайловиче Макарове (депутат Госдумы от Рязанской области – прим. НСН) это будет немножко другое. Это люди с разным социальным темпераментом, скажем так, с разными методами работы. В любом случае, все зависит от позиции государства. Если государство будет рассматривать коррупцию как прямую угрозу своему существованию, тогда Счетная палата получит положение, по которому, если она находит нарушение, правоохранительные органы обязаны это расследовать. Пока таких признаков нет», - объяснил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не анонсирует кандидата на пост нового председателя Счетной палаты.
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