Археологи РФ обнаружили уникальный по богатству средневековый клад

В Ленинградской области российские археологи обнаружили уникальный средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки России.

Отмечается, что клал был обнаружен на памятнике Тиверский городок. Согласно предварительным оценкам ученых, это крупнейшая в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на Северо-Западе страны.

Известно, что в составе клада несколько круглых медальонов с зернью и сканью, крупная орнаментированная гривна, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье. Отмечается, что вес клада составляет свыше двух килограммов.