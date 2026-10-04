Археологи РФ обнаружили уникальный по богатству средневековый клад

В Ленинградской области российские археологи обнаружили уникальный средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки России.

Отмечается, что клал был обнаружен на памятнике Тиверский городок. Согласно предварительным оценкам ученых, это крупнейшая в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на Северо-Западе страны.

Известно, что в составе клада несколько круглых медальонов с зернью и сканью, крупная орнаментированная гривна, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье. Отмечается, что вес клада составляет свыше двух килограммов.

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Кроме того, по словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Станислава Бельского, были найдены три монеты, самая старшая из которых оказалась арабским дирхемом примерно 907-912 годов. Также в кладе был обнаружен необычный медальон с птицами, добавил он.

Уточняется, что большая часть из найденных предметов была сделана вне региона находки: либо в Древней Руси, либо в Скандинавии.

Ранее доцент кафедры Всеобщей истории РГГУ Елена Булычева в интервью НСН рассказала, что найденная в Дагестане цепь весом более 60 кг и возрастом около трех тысяч лет могла быть создана в одной из кузнечных мастерских Кавказа, о которых писал еще Геродот, но не факт, что она связана с мифом о Прометее.

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ФОТО: ТАСС/Чурусов Максим
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