В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»
В Кремле опровергли сообщения о переходе Алексея Кудрина на работу в «Яндекс». Слухи о возможном уходе главы Счетной палаты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кудрин не обращался к Владимиру Путину с просьбой о переходе из Счетной палаты. Песков также порекомендовал журналистам читать надёжные источники информации.
Ранее СМИ сообщили, что акционеры «Яндекса» якобы изучают возможность пригласить Кудрина в руководство компании и что глава Счетной палаты обратился с просьбой о своей отставке президента страны.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в своём Telegham-канале, что покидает пост, который он занимал с 2012 года.
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