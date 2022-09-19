В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»

В Кремле опровергли сообщения о переходе Алексея Кудрина на работу в «Яндекс». Слухи о возможном уходе главы Счетной палаты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кудрин не обращался к Владимиру Путину с просьбой о переходе из Счетной палаты. Песков также порекомендовал журналистам читать надёжные источники информации.

Ранее СМИ сообщили, что акционеры «Яндекса» якобы изучают возможность пригласить Кудрина в руководство компании и что глава Счетной палаты обратился с просьбой о своей отставке президента страны.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в своём Telegham-канале, что покидает пост, который он занимал с 2012 года.

