Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину
Выбранный Ереваном политический курс может иметь негативные последствия для республики и превратить Армению в новую Украину. Об этом в интервью Гостелерадио Ирана заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, это «самое страшное, что может случиться с Арменией».
Медведев напомнил, что нынешнее армянское руководство посчитало верным сменить вектор своего развития. Экс-президент РФ заметил, что это не приведет к хорошим последствиям.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой «неминуемо изменятся», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ «Геранями» ударили по дата-центру в Одессе
- МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 560 БПЛА ВСУ
- В июле средняя зарплата в РФ превысила 150 тысяч рублей только в 7 регионах
- Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам Белгорода
- Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину
- Трамп выступил за отказ в США от перехода на зимнее время
- Пострадавший пилот Flydubai раскрыл подробности нападения
- Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия
- В семье Кашпировского назвали истинную причину смерти телецелителя
- Опрос: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по «Сумеркам»