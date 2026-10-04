Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину

По его словам, это «самое страшное, что может случиться с Арменией».

Медведев напомнил, что нынешнее армянское руководство посчитало верным сменить вектор своего развития. Экс-президент РФ заметил, что это не приведет к хорошим последствиям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой «неминуемо изменятся», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».