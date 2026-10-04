Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину

Выбранный Ереваном политический курс может иметь негативные последствия для республики и превратить Армению в новую Украину. Об этом в интервью Гостелерадио Ирана заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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По его словам, это «самое страшное, что может случиться с Арменией».

Медведев напомнил, что нынешнее армянское руководство посчитало верным сменить вектор своего развития. Экс-президент РФ заметил, что это не приведет к хорошим последствиям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой «неминуемо изменятся», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияДмитрий МедведевУкраинаАрмения

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