МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 560 БПЛА ВСУ

Отмечается, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 3 октября до 08:00 утра 4-го.

По данным ведомства, дроны ВСУ удалось ликвидировать над Астраханским, Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА были сбиты над Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.

Ранее в МО РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Новая Казачья в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».