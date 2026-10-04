МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 560 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 4 октября российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 559 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 3 октября до 08:00 утра 4-го.
По данным ведомства, дроны ВСУ удалось ликвидировать над Астраханским, Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА были сбиты над Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.
Ранее в МО РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Новая Казачья в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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