В июле средняя зарплата в РФ превысила 150 тысяч рублей только в 7 регионах

В июле 2026 года в России среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей получали работники только в семи регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Разработчик сайта Кремля поспорил с ректором Бауманки о востребованности айтишников

Речь идет о работающих жителях Чукотки, которые в среднем получали в указанный месяц 243,7 тысячи рублей, Магаданской области (210,4 тысячи) и Москвы (193,1 тысячи). Кроме того, такие зарплаты были зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (182 тысячи), Сахалинской области (160,9 тысячи), Ненецком АО (160,3 тысячи) и на Камчатке (150,7 тысячи).

Согласно подсчетам Росстата, в июле текущего года средняя зарплата в стране увеличилась на 9,5% в годовом выражении, достигнув примерно 110 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Отмечается, что работники пяти отраслей экономики получали в среднем свыше 200 тысяч рублей, а наиболее высокооплачиваемыми сферами стали финансовая и страховая.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году в России повысят все виды пенсий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
ТЕГИ:РаботаЗарплатаРоссияРосстат

Горячие новости

Все новости

партнеры