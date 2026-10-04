В июле средняя зарплата в РФ превысила 150 тысяч рублей только в 7 регионах
В июле 2026 года в России среднюю зарплату в размере свыше 150 тысяч рублей получали работники только в семи регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Речь идет о работающих жителях Чукотки, которые в среднем получали в указанный месяц 243,7 тысячи рублей, Магаданской области (210,4 тысячи) и Москвы (193,1 тысячи). Кроме того, такие зарплаты были зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (182 тысячи), Сахалинской области (160,9 тысячи), Ненецком АО (160,3 тысячи) и на Камчатке (150,7 тысячи).
Согласно подсчетам Росстата, в июле текущего года средняя зарплата в стране увеличилась на 9,5% в годовом выражении, достигнув примерно 110 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Отмечается, что работники пяти отраслей экономики получали в среднем свыше 200 тысяч рублей, а наиболее высокооплачиваемыми сферами стали финансовая и страховая.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году в России повысят все виды пенсий.
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