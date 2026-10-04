Пострадавший пилот Flydubai раскрыл подробности нападения
Второй пилот рейса Flydubai ушел молиться на несколько минут перед нападением. Об этом в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху сообщил пострадавший капитан самолета Смит Маччхар.
«Был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться. В этом нет ничего необычного, многие местные жители молятся», - приводит его слова портал Ynet.
Маччхар уточнил, что пока его напарник молился, тот смотрел вперед, а не назад, из уважения, но через несколько минут получил сильный удар по голове. Пострадавший пилот уточнил, что его первая мысль была о катастрофических повреждениях самолета, но из-за того, что удары следовали один за другим, он понял, что дело в его коллеге.
Капитан признался, что попытался остановить нападавшего, но после первых ударов практически ничего не видел.
«В этот момент у меня возникло ощущение, что самолет резко пикирует вниз», - добавил он.
Маччхар отметил, что попытался открыть дверь кабины, почувствовав, что может погибнуть, если это не сделает, после чего изо всех сил толкнул ее, чтобы пассажиры ворвались внутрь кабины и взяли управление самолетом в свои руки.
30 сентября борт FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля квалифицировали произошедшее как попытку теракта.
Ранее в генпрокуратуре ОАЭ тоже признала ЧП на рейсе Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai попыткой теракта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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