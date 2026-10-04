Пострадавший пилот Flydubai раскрыл подробности нападения

Второй пилот рейса Flydubai ушел молиться на несколько минут перед нападением. Об этом в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху сообщил пострадавший капитан самолета Смит Маччхар.

«Был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться. В этом нет ничего необычного, многие местные жители молятся», - приводит его слова портал Ynet.

Маччхар уточнил, что пока его напарник молился, тот смотрел вперед, а не назад, из уважения, но через несколько минут получил сильный удар по голове. Пострадавший пилот уточнил, что его первая мысль была о катастрофических повреждениях самолета, но из-за того, что удары следовали один за другим, он понял, что дело в его коллеге.