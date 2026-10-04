Трамп выступил за отказ в США от перехода на зимнее время

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время в США. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Политик считает, что это мешает жить многим американцам и выводит их из равновесия, передает RT.

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«Люди хотят свет. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают», - отметил Трамп.

По его словам, американцы поддерживают отказ от перевода стрелок. Президент рассказал, что это обходится дорого и даже создает проблемы с преступностью, так как световой день становится короче.

Палата представителей США уже поддержала отказ страны от «стандартного» времени, предложив оставить только летнее. Однако в сенате этот законопроект застопорился, в связи с чем президент США возложил вину на республиканца Тома Коттона.

Ранее Дональд Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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