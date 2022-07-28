ФСБ может проверить поездки Кудрина в Израиль

По мнению Обухова, Кудрин «одной ногой не совсем в дружественной стране» и есть возможность, что закон о гостайне может быть нарушен.

Ранее Кудрин объяснил одну из своих поездок давно планированным отпуском в Израиле, еще одну - встречей-консультацией с врачом.

