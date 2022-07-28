ФСБ может проверить поездки Кудрина в Израиль
28 июля 202219:52
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил в ФСБ проверить поездки главы Счетной палаты Алексея Кудрина в Израиль по вопросу соблюдения закона о гостайне. Об этом сообщает «Коммерсант».
По мнению Обухова, Кудрин «одной ногой не совсем в дружественной стране» и есть возможность, что закон о гостайне может быть нарушен.
Ранее Кудрин объяснил одну из своих поездок давно планированным отпуском в Израиле, еще одну - встречей-консультацией с врачом.
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28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru