«Легальные — не про деньги»: Насколько россияне доверяют блогерам

Ольга Берек заявила НСН, что тренд на треш‑контент не усиливается, ведь публикация такого контента несёт серьёзные риски для репутации и социального капитала блогера. 

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН выступила в защиту блогерского сообщества и поделилась своим взглядом на современную блогосферу.

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«Быть блогером круто, потому что ты имеешь свой голос, у тебя появляются соратники, которые разделяют твои ценности. Ты становишься не одиноким. Я бы не сказала, что сейчас становится больше треш‑контента, потому что сейчас фокус внимания пользователей в принципе на другом. При публикации треш‑контента блогер рискует полностью лишиться всего своего социального капитала. У нас около тысячи блогеров‑миллионников. Поверьте, никто из них не подставит себя специально. Блогерам сегодня доверяют очень многие люди. Большинство блогеров не будут рекомендовать своей аудитории что‑то плохое. Они относятся к своей аудитории очень бережно. Мы — люди, мы ищем близких себе людей. Хороший блогер — не про деньги. Люди заводят блог, когда у них есть чем поделиться, что рассказать. Конечно, есть нехорошие блогеры, которые ведут себя некорректно. Но по телевидению показывают и нехороших депутатов», — сказала она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что эффективность автоматической блокировки напрямую зависит от вычислительных мощностей платформ: при их недостатке системы фильтрации работают менее точно, а настройки роботов становятся более либеральными.

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ФОТО: ТАСС
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