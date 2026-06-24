СМИ: Зеленский заявил, что Минск больше не представляет угрозу для Украины

Украинский лидер уточнил, что упомянутые ретрансляторы прекратили работу 22 июня. Зеленский признался, что пока не знает, демонтировали ли их физически, но пообещал внимательно следить за ситуацией и получать ежедневные отчеты по этому вопросу

19 июня Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России.

В среду, 24 июня, в ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

