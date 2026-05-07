Рогов раскрыл, зачем Зеленский заявил о летнем наступлении РФ
Владимир Рогов не подтвердил НСН прогнозы Владимира Зеленского о летнем наступлении ВС РФ, однако раскрыл, на каких направлениях РФ сохраняет преимущество, а где больше всего сил скопил противник.
Армия ВС РФ показывает хороший темп на восточном направлении Запорожского фронта, также большую роль в пользу РФ играет и буферная зона в Харьковской области. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом. Об этом он заявил представителям стран Запада на саммите в Ереване, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Рогов отметил, что это похоже на крики «волки, волки», чтобы высосать из западных спонсоров еще больше денег и оружия.
«Инициатива на фронте в руках наших ребят. И это очевидно по нескольким направлениям: и на территории Донецкой народной республики, и в Запорожской области, и в Днепропетровской области. Поэтому, с одной стороны, Зеленский может нагнетать для того, чтобы быстрее получить оружие, с учетом тех денег, которые ему уже выделили. С другой стороны, под этот шум и причитание «волки, волки» идет попытка получить еще больше денег. Хорошие темпы показывают действия нашей армии на Гуляйпольском направлении, то есть на восточном направлении Запорожского фронта, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Создание буферной зоны в Харьковской области, на Сумщине, тоже дает свой результат. Это хорошо видно по количеству освобожденных населенных пунктов. Освобождаются не только они, но и немалая территория между ними», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, как себя чувствует противник на отдельных направлениях фронта.
«Противник тоже продолжает контратаковать. Особенно большие силы сейчас брошены на берегу Днепра, на западном направлении Запорожского фронта, так называемом Степногорском. Они постоянно подвозят усиление, не знаю откуда именно, но перебрасывают даже элитные подразделения, большое количество дроноводов и очень большое количество дронов. Это иногда, к сожалению, дает свои результаты, то есть им удается закрепиться в серой зоне. Можно сказать, что колоссально выросло количество дронов, которые они используют», - подытожил он.
Ранее вооружённые силы Украины провели серию атак на регионы России, несмотря на объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины». Так, за прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 347 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Тверской, Тульской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны России, напоминает «Радиоточка НСН».
