Армия ВС РФ показывает хороший темп на восточном направлении Запорожского фронта, также большую роль в пользу РФ играет и буферная зона в Харьковской области. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом. Об этом он заявил представителям стран Запада на саммите в Ереване, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Рогов отметил, что это похоже на крики «волки, волки», чтобы высосать из западных спонсоров еще больше денег и оружия.