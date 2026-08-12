Фильм «Семнадцать мгновений весны» до сих пор остается культовым, при этом молодежь может и не знать Штирлица, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.

Легендарный советский сериал Татьяной Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова вышел на телеэкраны 11 августа 1973 года. Шпагин отметил, что за последние годы почти не выходило столь же популярных в народе картин.