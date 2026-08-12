Фильм о Штирлице назвали «культурным кодом» России
После выхода сериала «Семнадцать мгновений весны» все почувствовали себя Штирлицами, однако создатели картины вскоре поняли, что «переборщили», сказал в эфире НСН Александр Шпагин.
Фильм «Семнадцать мгновений весны» до сих пор остается культовым, при этом молодежь может и не знать Штирлица, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.
Легендарный советский сериал Татьяной Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова вышел на телеэкраны 11 августа 1973 года. Шпагин отметил, что за последние годы почти не выходило столь же популярных в народе картин.
«Любому интеллектуальному человеку сегодня нужно знать эту картину, потому что это культурный код России, как и фильмы Гайдая, в которых молодежи тоже не все понятно, как "Ирония судьбы" и так далее. Советские образы, которые были в те годы, сейчас уже ушли, но шлейф культовости остается. Детям, ничего не знающим про 1970-е, это неинтересно, потому что они не понимают, о чем тут вообще речь. Однако этот фильм останется классикой, пока не нарастет большое количество культовых фильмов, а они пока не появляются. За последние 30 лет, может быть, вообще вышло только два фильма, которые достигли такого уровня культовости, как "Семнадцать мгновений весны" в те годы. Это "Брат 2" и "Ликвидация"», - считает кинокритик.
Шпагин отнес сериал о Штирлице к экзистенциальному кино и объяснил, чем он «зацепил» советских зрителей, а в чем создатели переборщили.
«Фильм тогда невероятно попал во внутренние настроения общества, начало 1970-х было тяжелым временем, все гайки были закручены и началась стагнация. Все люди почувствовали себя Штирлицами – говорим одно, подразумеваем другое, делаем третье. Лиознова сняла эту картину в жанре экзистенциальной драмы, на основе детектива она сделала "фильм состояния", показав одиночество Штирлица и как он пытается с ним справиться. Это был первый фильм, который "курировал" Андропов. Внутренняя перестройка социума началась им именно с фильма "Семнадцать мгновений весны", где было абсолютное изменение привычных нарративов и подходов к теме войны. Это была невероятная инновация Лиозновой, показавшей начальников Штирлица совершенно обычными людьми, а не злыми и холодными агрессивными волками. Особенно Мюллера и Шелленберга, которых сыграли Броневой и Табаков. Однако фильм, показав через год, не повторяли 10 лет, потому что дети стали играть в фашистов. "Дети в подвале играли в гестапо" - это частушка именно тех лет. И авторы поняли, и Андропов, что переборщили с показом немцев. Фильм показал усталость общества от советской идеологии», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее говорил «Культурному гиду НСН», что не собирается смотреть сериал Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит», потому что его «вполне устраивает» одноименный советский фильм Владимира Меньшова.
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