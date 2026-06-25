Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск втянуть в конфликт Москвы и Киева, то качество противостояния «мгновенно изменится». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым белорусский лидер рассказал, что именно это он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому через его представителей.
«Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте... Это война будет совсем другая»... Кстати, мы получили ответ... они это понимают», - добавил президент республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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