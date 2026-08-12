ВЦИОМ зафиксировал снижение доверия россиян к Apple
Россияне стали меньше доверять Apple из-за удаления российских приложений из AppStore. Об этом со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пишет RT.
В частности, 52% россиян заявили о разочаровании из-за потери удобного доступа к важным приложениям. Ещё 47% респондентов указали на раздражение от необходимости искать альтернативы, а 40% опасаются, что в будущем могут вовсе лишиться доступа к необходимым программам.
«Наиболее остро последствия удаления приложений... ощущают пользователи iPhone. Они вдвое чаще, чем пользователи Android, выражают обеспокоенность», — подчеркнули в центре.
Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple, так как на устройствах с iOS по умолчанию установлен иностранный браузер, пишут «Известия».
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