ВЦИОМ зафиксировал снижение доверия россиян к Apple

В частности, 52% россиян заявили о разочаровании из-за потери удобного доступа к важным приложениям. Ещё 47% респондентов указали на раздражение от необходимости искать альтернативы, а 40% опасаются, что в будущем могут вовсе лишиться доступа к необходимым программам.

«Наиболее остро последствия удаления приложений... ощущают пользователи iPhone. Они вдвое чаще, чем пользователи Android, выражают обеспокоенность», — подчеркнули в центре.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple, так как на устройствах с iOS по умолчанию установлен иностранный браузер, пишут «Известия».

