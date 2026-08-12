Мантуров: Россия начала практическую реализацию нацпроекта по космосу

Россия начала практическую реализацию национального проекта по космосу. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Как отметил первый зампред правительства, сегодня технологический суверенитет невозможен без современной космической инфраструктуры.

«В текущем году мы начали практическую реализацию национального проекта "Космос", который охватывает интернет, спутниковую связь и навигацию, дистанционное зондирование... и метеорологические сервисы», - указал Мантуров.

По его словам, эти решения востребованы во всех отраслях экономики, а гражданам они предоставляются равный доступ к образованию, работе, медицинским, финансовым, государственным услугам.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от беспилотников.

