Свинцов объяснил, почему алгоритмы соцсетей не справляются с треш-контентом

Андрей Свинцов в пресс-центре НСН подчеркнул, что технически обеспечить своевременную модерацию треш-контента в соцсетях возможно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что эффективность автоматической блокировки напрямую зависит от вычислительных мощностей платформ: при их недостатке системы фильтрации работают менее точно, а настройки роботов становятся более либеральными.

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«По закону соцсеть должна удалить запрещённый контент за 24 часа. Это более‑менее быстро. Если существуют достаточные вычислительные мощности, то в реальном времени в автоматическом режиме робот всё блокирует. Пользователь может потом написать в поддержку и попросить разъяснений. Когда вычислительные мощности в дефиците, робот не справляется — он может что‑то не увидеть. Естественно, администраторы настраивают робота более либерально. Это всё достаточно сложно. Техническими средствами это сделать можно. Однако есть истории, когда существовали целые группы, в которых рассказывалось, как старшеклассники избивают младших. Такие группы должны были и могли быть заблокированы в течение суток. Если будут оперативные блокировки такого контента, у подростков пропадёт стимул продолжать этим заниматься», — сказал собеседник НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал уделять больше внимания поддержке талантливых авторов, способных дарить аудитории эстетическое удовольствие.

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ФОТО: РИА Новости
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