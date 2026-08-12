Западным странам стоит прислушаться к заявлению верховного Главнокомандующего РФ, поскольку Россия способна решить любой вопрос на море, рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник.



Россия на захваты своих торговых судов будет отвечать зеркально не только в тех же акваториях, а в любом месте, в том числе в Тихом океане. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Колесник уточнил, какими могут быть эти меры.



«Под внимание попадут суда, которые перевозят вооружение в контейнерах для дальнейшей поставки их Украине. А возможности у нас есть в любой точке мирового океана. Наши надводные корабли, авиация и подводные лодки могут решить любой вопрос. Недавние совместные морские учения с Китаем тоже стали сигналом для Запада, что пора прекращать перехватывать наши корабли. Ответ может быть не зеркальным, а как получится — во время столкновений всякое может случиться. Коллективный Запад, противостоящий России, слаб в коленках, а его реакция на заявление Владимира Путина зависит от чувства самосохранения. На их месте я бы прислушался к словам, особенно, когда их говорит Верховный главнокомандующий», — отметил он.



Впрочем, в свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов усомнился в беседе с НСН, что «горячие головы» прислушаются к заявлению президента РФ.



«Дело в том, что у той головы, которая хватает наши корабли, одна извилина и та прямая, поэтому я не уверен, что она положительно нас поймет. Этого не будет, поскольку их задача — спровоцировать нас, чтобы они показали, что Россия их бьет, а они только отвечают», — подчеркнул он.



Ранее Комоедов в эфире НСН призвал к морской блокаде Норвегии.

