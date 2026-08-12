Свинцов перечислил преимущества от запрета анонимного интернета
Сегодня в интернете же 95% аккаунтов — фейки, с которых, как правило, злоумышленники распространяют запрещённый контент, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что массовое распространение фейковых аккаунтов в интернете создаёт «серую зону», которую активно используют злоумышленники, выступив за переход к верифицированному интернету.
«Сегодня контент достаточно плохо отслеживается и очень плохо модерируется. Даже при наличии жалоб от пользователей часть контента остаётся. Это связано с тем, что нет чётких правил и единообразного подхода к тому, что является правильным легальным контентом, а что — нежелательным или запрещённым. Есть, конечно, установленные законом запреты. Подобное более‑менее отслеживается и блокируется. Пришло время в России и в мире отказаться от анонимного интернета в принципе. Нет же человека, который живёт без документов или с поддельными документами? В интернете же 95% аккаунтов — фейки, с которых, как правило, злоумышленники распространяют запрещённый контент. Анонимные аккаунты не запрещены — это серая зона. Ни один легальный аккаунт не занимается противоправными действиями. Я — сторонник верифицированного интернета не только для России, но и для всего мира», — сказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал уделять больше внимания поддержке талантливых авторов, способных дарить аудитории эстетическое удовольствие.
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