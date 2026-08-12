Медведев заявил о праве России атаковать суда, перевозящие груз в интересах Киева

Политик обратил внимание, что Запад незаконно задерживает «российский теневой флот» - торговые суда под «удобным», или «благоприятным» флагом, выполняющие перевозки в интересах РФ. Как отметил Медведев, корабли регистрируют не в стране-владельце для экономии на налогах и регулировании, и их задержание - «чистой воды произвол». Вместе с тем зампред указал, что абсолютное большинство западноевропейских судов тоже ходит под удобными флагами, пишет RT.

«Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз!» - написал Медведев в мессенжере «Макс».

Политик добавил, что подобных судов очень много, и Вооруженные силы РФ могут «расширить работу за границы Черноморского бассейна».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата своих торговых судов.

