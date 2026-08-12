Экс-адвокаты блогера Митрошиной получили реальные сроки за мошенничество
Савеловский суд Москвы признал бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.
За хищение у блогера 41 млн рублей прокуратура запрашивала для женщин шесть и 5,5 лет колонии, соответственно. Сама Митрошина просила не назначать экс-адвокатам реального наказания из-за того, что у них есть дети
В итоге суд приговорил приговорил Гольцеву и Волхову к четырём годам колонии общего режима каждую. Последней также на три года запретили заниматься адвокатской деятельностью. Кроме того, с экс-адвокатов в пользу блогера взыскали 41 млн рублей.
Ранее самой Митрошиной назначили три года лишения свободы условно по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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