«Если блогер нарушает закон, то это уже не треш‑контент. Тут можно уже смело с ними действовать так, как действуют в отношении офлайн‑нарушителей закона. Давайте побольше помогать талантливым блогерам, ведь многие из них могут получить путёвку в жизнь, доставляя эстетическое удовольствие миллионам россиян. А у нас получилось, что в какое‑то время рейтинги оккупировали блогеры по типу Иришки "Чики‑Пики", Инстасамки и прочих. Паша Техник умер, к сожалению, но он старался, хоть и не всегда получалось. Техник по сравнению с теми треш‑блогерами, которые есть сейчас, — просто младенец. Отсюда и вывод: давайте помогать хорошим блогерам. Как у нас есть Фонд кино, пусть будет Фонд блогеров», — сказал собеседник НСН.

Иришка «Чики-Пики» обрела скандальную популярность, снимая с Павлом Безумным и Олегом Монголом треш-видео сомнительного содержания. Дама развлекает подписчиков маргинальным контентом и прочими безумствами, которые они с компанией вытворяют в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее телекритик Александр Мельман сказал НСН, что сегодня телевидение во многом выполняет развлекательную функцию, и эфиры с участием треш-блогеров пользуются спросом у части россиян, не стоит их запрещать, если в них нет чего-то противозаконного.

