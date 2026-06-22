«Удар по Мозырю?»: Чем грозит Белоруссии ультиматум Зеленского
Зеленский ответил на извинения Лукашенко «недельным ультиматумом», военкоры ждут атак беспилотниками Мозырского НПЗ, при этом эксперты не верят в наземную операцию Украины из-за болот и аналога «линии Сталина».
Украина может атаковать белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), опасаются российские военкоры на фоне ультиматумов Минску со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского и риторики президента Белоруссии Александра Лукашенко.
УЛЬТИМАТУМ И ИЗВИНЕНИЯ: «ГДЕ-ТО КУРНУЛ»
Градус напряженности в заочной полемике Лукашенко с Зеленским за последний месяц значительно повысился. Так, украинский лидер 19 июня заявил, что дает Минску неделю на отвод от границы с его страной военной техники, которая якобы корректирует российские удары.
«На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь (…) Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. (…) Если он этого не сделает, сделаем мы», — пообещал Зеленский на пресс-конференции с президентом Гондураса.
Эти слова прозвучали через несколько дней после извинений Лукашенко, ранее сказавшего на полях саммита ЕАЭС в Астане, что ему «просто жаль» Зеленского, который «где-то курнул, где-то кольнул», а после этого начинает делать заявления.
«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — сказал Лукашенко в интервью Al Arabia, призвав украинского лидера «успокоиться» и не ждать каких-либо военных действий со стороны Белоруссии.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил 21 июня, что Минск не будет ввязываться в конфликт России с Украиной.
«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"», - подчеркнул Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, Минск держит «определенные силы» на границе, но «в минимальном объеме», чтобы обеспечить ее прикрытие.
На этом фоне 17 июня в Брянской области под удар украинских беспилотников попал автобус гомельской детской футбольной команды, в результате чего погибла женщина и были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.
«Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт», - заявил в этой связи журналистам постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.
БОЛОТА И НПЗ: МОЗЫРЬ ПОД УГРОЗОЙ?
В России опасаются, что агрессивная риторика Зеленского все-таки приведет к ударам по территории Белоруссии.
«У противника нет резервов для рывка на Беларусь, они туда не сунутся людьми. Он будет бить беспилотниками, выводя из строя заводы, военные объекты и гражданскую инфраструктуру, копируя свои действия, прежде всего, в Русском Фронтире — в Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и других областях, в Краснодарском крае и Крыму. Под угрозой ударов — крупнейший Мозырский НПЗ и не только. Из-за близости от границы он представляет лакомую цель для БПЛА противника. С ударами Киева и вероятным ответом белорусской армии радикально повышается угроза втягивания в конфликт поляков и контингентов на территории прибалтийских карликов», - написал военкор Юрий Котенок в Telegram.
Удары по белорусским НПЗ на фоне последних заявлений Зеленского прогнозирует и Telegram-канал «Рыбарь».
«Это (ультиматум Зеленского – прим. НСН) может стать поводом для атак на НПЗ республики, которые, по оценкам западной прессы, в настоящее время взяли на себя часть нагрузки по переработке на фоне выбивания наших перерабатывающих мощностей. К сожалению, если Украине будет отдан приказ втянуть Минск в войну, вряд ли этой задумке удастся противостоять ассиметричными мерами», - пишут авторы канала.
Со своей стороны, ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин объяснил НСН, почему невелика вероятность наземной атаки Украиной Белоруссии.
«Сложно представить, что там могут начаться реальные военные действия, потому что наши южные границы — это сплошное болото, поймы рек, озера. Проходимыми там были раньше только дефиле — промежутки между озерами и болотами. Но сейчас украинская сторона во многих местах взорвала мосты и заминировала эти дефиле. Так что возможны действия только диверсионно-разведочных групп и воздушная война (…) Белоруссия готова к оборонительной войне, используя лесисто-болотистую местность. Лукашенко поставил задачу возвести полевые фортификационные укрепления на юге и западе — некий аналог линии Сталина (система оборонительных сооружений, созданная в СССР в 1930-е годы – прим. НСН). Задача белорусской армии там — вести оборонительный бой до прибытия российского контингента», - отметил эксперт.
По его словам, находящееся на территории Белоруссии оружие пугает Киев.
«По обращениям украинских коллег, я могу судить, что их очень беспокоит возможный ответный удар Белоруссии. Потому что от нашей южной границы до Киева — всего ничего (…) Белоруссия готова к нападению. Там (на границе с Украиной – прим. НСН) очень серьезная группировка сил ПВО. Я уже не говорю о системе "Полонез" (РСЗО В-200 — белорусская 301-мм реактивная система залпового огня – прим. НСН), которая стреляет на 300 километров, и в поле ее досягаемости находится Банковая», - сказал Алесин, указав также на комплексы С-300, «Искандеры», РСЗО «Смерч» и «Ураганы», которыми располагает Белоруссия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека
- Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ
- «Удар по Мозырю?»: Чем грозит Белоруссии ультиматум Зеленского
- У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Россияне выиграли четыре медали на ЧЕ по фехтованию
- Медицинский туризм в стиле К-pop
- Над территорией России сбили 301 украинский БПЛА
- В Катаре более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке
- Посол: Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией
- В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения