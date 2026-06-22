УЛЬТИМАТУМ И ИЗВИНЕНИЯ: «ГДЕ-ТО КУРНУЛ»

Градус напряженности в заочной полемике Лукашенко с Зеленским за последний месяц значительно повысился. Так, украинский лидер 19 июня заявил, что дает Минску неделю на отвод от границы с его страной военной техники, которая якобы корректирует российские удары.

«На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь (…) Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. (…) Если он этого не сделает, сделаем мы», — пообещал Зеленский на пресс-конференции с президентом Гондураса.

Эти слова прозвучали через несколько дней после извинений Лукашенко, ранее сказавшего на полях саммита ЕАЭС в Астане, что ему «просто жаль» Зеленского, который «где-то курнул, где-то кольнул», а после этого начинает делать заявления.

«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — сказал Лукашенко в интервью Al Arabia, призвав украинского лидера «успокоиться» и не ждать каких-либо военных действий со стороны Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил 21 июня, что Минск не будет ввязываться в конфликт России с Украиной.

«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"», - подчеркнул Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, Минск держит «определенные силы» на границе, но «в минимальном объеме», чтобы обеспечить ее прикрытие.

На этом фоне 17 июня в Брянской области под удар украинских беспилотников попал автобус гомельской детской футбольной команды, в результате чего погибла женщина и были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.

«Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт», - заявил в этой связи журналистам постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.