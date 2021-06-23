Война или примирение? В Германии поспорили об отношениях с Россией
Германия увеличивает военные расходы из-за России. А за Германией, как известно, стоит НАТО
В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией. Депутат немецкого парламента от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для издания nd.DerTag обвинила германские власти в нежелании разговаривать с Россией на языке дипломатии. По ее мнению, в Германии сейчас происходит «беспрецедентное перевооружение» и немецкое правительство «открыто берет курс на подготовку к войне против России». Дагделен отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы.
«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали», - написала она.
Публикация Дагделен совпала по времени со статьей президента России Владимира Путина для издания «Die Zeit». В публикации, приуроченной к 80-ой годовщине нападения Гитлера на СССР, российский лидер призвал Россию и Германию к примирению. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что считает эту публикацию важным посланием для Германии и Европы, несмотря на то, что в самой стране уже есть те, кто пытается ее замолчать или высмеять.
«Статья очень полезная, нужная. Она показывает, что Россия хочет сотрудничать с Западом, не закрывает двери, не бежит куда-то в Азию, обидевшись на Европу. Это оптимистическая статья. Единственное, что мне не нравится здесь - что другие средства массовой информации, злобная пресса у нас, которая фактически антироссийски настроена, уже пытается это замолчать или высмеять ее. И это показывает, насколько здесь существуют силы, которым все это примирение не нужно, которые наоборот стремятся к конфликтам, а не к миру в Европе», - отметил эксперт.
Он назвал главный конфликт Германии по отношении к России.
«Наши СМИ пытаются отойти от смысла этой статьи и писать, что в России скоро выборы, и там другим демократическим партиям не будут давать возможность выступать. Начинают опять на первый план ставить вопрос прав человека и говорить, что примирение с Россией будет возможно, когда Россия станет демократической страной, как на Западе. Уже тон подбирается, такие статьи появляются. Это постановка вопроса Запада, в основном, и многих сил в Германии, что с Россией иметь общее дело мириться или сотрудничать можно только тогда, когда Россия примет демократию. К сожалению, с моей точки зрения, это главный конфликт сейчас», - пояснил Рар.
Отношения стран Евросоюза и России будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24-25 июня. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, страны ЕС подвергаются «гибридным нападениям», однако диалог с Россией необходим для сохранения безопасности европейских стран. В мае же глава немецкого правительства заявляла, что НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и «частично очень агрессивного» поведения России. «Поведением России» объяснила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр увеличившиеся по сравнению с прошлым годом расходы Германии на вооружение.
В марте в «агрессивном поведении» Россию обвинял и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей до конца года «для противостояния НАТО». Министр отметил, что эти подразделения будут получать современное оружие и военную технику. Такое решение пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«НАТО на постоянной основе разворачивает там достаточно крупные группировки, и в этих условиях нужно сделать равноценную по мощи группировку, противостоящую войскам НАТО. Это означает, что мы создаем адекватный военный потенциал на наших западных границах для компенсации западного потенциала», - пояснил специалист.
При этом у военного эксперта Павла Фельгенгауэра другое мнение, зачем России понадобилось усиливать войска у западных границ. Об этом он рассказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«К войне готовимся. С Западом и НАТО. Конечно, это реально, об этом все говорят. В основном ходят разговоры насчет Калининградской области. Там разворачивается новая дивизия, усиливается группировка войск. То, что дело идет к войне, это и так ясно. Просто, каким будет ее уровень, пока не понятно. Наверное, она начнется этим летом, хотя, может быть, я ошибаюсь. Не мне это решать. Это непосредственная подготовка к войне. Если бы речь шла просто о давлении на страны Запада, они разговоры бы разговаривали, как-то пытались бы угрожать, а здесь речь идет о вполне конкретных вещах», - пояснил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники министерской встречи НАТО согласились рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности.
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