В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией. Депутат немецкого парламента от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для издания nd.DerTag обвинила германские власти в нежелании разговаривать с Россией на языке дипломатии. По ее мнению, в Германии сейчас происходит «беспрецедентное перевооружение» и немецкое правительство «открыто берет курс на подготовку к войне против России». Дагделен отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали», - написала она.

Публикация Дагделен совпала по времени со статьей президента России Владимира Путина для издания «Die Zeit». В публикации, приуроченной к 80-ой годовщине нападения Гитлера на СССР, российский лидер призвал Россию и Германию к примирению. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что считает эту публикацию важным посланием для Германии и Европы, несмотря на то, что в самой стране уже есть те, кто пытается ее замолчать или высмеять.