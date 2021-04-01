Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на ответную заинтересованность Евросоюза в восстановлении отношений, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что для возрождения отношений «практически из пепла» Москва не намерена «стучаться в закрытую дверь» и хочет понять, в чём заинтересован Евросоюз.

«Мы всем сказали: мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов», - подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники министерской встречи НАТО согласились рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности, сообщает «Свободная пресса». По её словам, Москва будет учитывать конфронтационный настрой альянса в своём внешнеполитическом и военном планировании.

