Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на ответную заинтересованность Евросоюза в восстановлении отношений, сообщает ТАСС.
Министр отметил, что для возрождения отношений «практически из пепла» Москва не намерена «стучаться в закрытую дверь» и хочет понять, в чём заинтересован Евросоюз.
«Мы всем сказали: мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов», - подчеркнул Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники министерской встречи НАТО согласились рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности, сообщает «Свободная пресса». По её словам, Москва будет учитывать конфронтационный настрой альянса в своём внешнеполитическом и военном планировании.
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