Лукашенко договорился с Путиным о строительстве азотного комбината
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о реализации проекта по строительству азотного комбината. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, российская компания «Газпром» подключится у к реализации проекта по строительству предприятия в Белоруссии, пишет RT. Глава республики подчеркнул, что уже подобрана площадка.
Ранее лидер Белоруссии заявил о недоразумениях вокруг проекта российско-белорусского самолета «Освей». По словам Лукашенко, для России это будет хорошее воздушное судно, для Белоруссии - приобретение новых компетенций.
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