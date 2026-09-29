Лукашенко договорился с Путиным о строительстве азотного комбината

По словам Лукашенко, российская компания «Газпром» подключится у к реализации проекта по строительству предприятия в Белоруссии, пишет RT. Глава республики подчеркнул, что уже подобрана площадка.

Ранее лидер Белоруссии заявил о недоразумениях вокруг проекта российско-белорусского самолета «Освей». По словам Лукашенко, для России это будет хорошее воздушное судно, для Белоруссии - приобретение новых компетенций.

