Этой весной генеральный прокурор обнаружила, что у россиян были необоснованно изъяты предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 100 млрд рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин.

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«Во-первых, очень может быть, что если провести аудит и выяснить, как и на что расходуются средства жилищно-коммунального хозяйства, выяснится, что тарифы нужно снижать, а не повышать. Во-вторых, когда нам говорят про масштабы увеличения тарифов, то надо понимать, что это среднее значение по стране. И в разных муниципалитетах оно совершенно разное. Региональный разброс чудовищен. У нас искусственно создана практически феодальная раздробленность, когда разные регионы существуют в фундаментально разных условиях. Весной этого года генеральный прокурор обнаружила, что у населения были необоснованно изъяты 100 млрд рублей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. То есть это было повышение тарифов, которое не имело никаких внятных обоснований» — рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко в пресс-центре НСН рассказал, что повышение тарифов не должно выбиваться из бюджета граждан, а двукратное повышение тарифов — это большой стресс для населения.

