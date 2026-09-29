Хабиров: Башкирия привлекла 100 млн рублей на проекты НКО
Башкирия занимает первое место по количеству заявок в Фонд президентских грантов, заявил спецкору НСН глава республики Радий Хабиров.
Масштаб задач, стоящих перед государством, неизбежно создаёт «слепые зоны» — особенно в социальной сфере, где универсальных решений не бывает. Именно эту проблему и призван закрыть институт некоммерческих организаций (НКО), сказал спецкору НСН глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«Не могу сказать, что деятельность государства эффективна во всех направлениях — из‑за масштаба задач. Особенно это касается социальной сферы: здесь много нюансов. Именно поэтому годами формировалась идея НКО. Где‑то в 2000‑е годы зародилась история социально ориентированных некоммерческих организаций. Их роль сводится к тому, что государство делегирует им ряд полномочий для решения отдельных вопросов. Как правило, речь идёт о поддержке наиболее уязвимых слоёв населения: это работа с инвалидами, особенными детьми, сиротами и так далее. С каждым годом их деятельность становится всё шире», — отметил глава Башкирии.
По его словам, Башкирия привлекла около 100 миллионов рублей на проекты НКО за 2025 год.
«В НКО, как правило, работают по зову души — это штучный труд. У нас в республике очень сильный некоммерческий сектор: по количеству заявок в Фонд президентских грантов мы занимаем первое место. Только в прошлом году мы получили порядка 100 миллионов рублей. Мы видим содержательное взаимодействие — оно отражается и в количестве поданных и одобренных заявок, и в объёме полученных средств. За последние годы благотворительный фонд Геннадия Тимченко привлёк около 30 миллионов рублей. Нам очень приятно, что ареал работы фонда гораздо шире, чем у многих столичных организаций. Деятельность фонда не сосредоточена в одном месте: в сельских районах есть свои особенности и проблемы, которые требуют отдельного внимания», — добавил Хабиров.
Ранее Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка помог многодетному отцу-одиночке улучшить жилищные условия и вернуть детей из приюта, напоминает «Радиоточка НСН».
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