По его словам, Башкирия привлекла около 100 миллионов рублей на проекты НКО за 2025 год.



«В НКО, как правило, работают по зову души — это штучный труд. У нас в республике очень сильный некоммерческий сектор: по количеству заявок в Фонд президентских грантов мы занимаем первое место. Только в прошлом году мы получили порядка 100 миллионов рублей. Мы видим содержательное взаимодействие — оно отражается и в количестве поданных и одобренных заявок, и в объёме полученных средств. За последние годы благотворительный фонд Геннадия Тимченко привлёк около 30 миллионов рублей. Нам очень приятно, что ареал работы фонда гораздо шире, чем у многих столичных организаций. Деятельность фонда не сосредоточена в одном месте: в сельских районах есть свои особенности и проблемы, которые требуют отдельного внимания», — добавил Хабиров.

Ранее Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка помог многодетному отцу-одиночке улучшить жилищные условия и вернуть детей из приюта, напоминает «Радиоточка НСН».

