Бундестаг: Германия готовится к войне с Россией
Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Германия готовится к войне с Россией, пишет Welt.
По ее словам, Берлин ведет политику НАТО по наращиванию вооружений и эскалации по отношению к Москве. Также она выразила обеспокоенность проводимыми маневрами Defender 21 у границ РФ. Как считает парламентарий, это часть «моральной мобилизации и подготовки к войне».
Также Дагделен указала на увеличение военных трат Германии до 85 миллиардов евро, что на десятки миллиардов евро превышает оборонный бюджет России.
Ранее пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии заявила, что на авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии передали полномочия по охране границы Прибалтики с Россией военнослужащим Италии с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает РИА Новости.
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