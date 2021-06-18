Меркель призвала ЕС поддерживать открытый диалог с Россией
Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если это делают США. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
Канцлер Германии отметила, что на саммите ЕС, который пройдет 24-25 июня, будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. По мнению Меркель, страны ЕС подвергаются "гибридным нападениям", однако диалог с Россией необходим для сохранения безопасности европейских стран.
Меркель напомнила, что президент США Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня и намерен продолжать диалог с российской стороной. Канцлер Германии выразила уверенность, что для Евросоюза это так же "справедливо".
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