Франция может выступить против стран Евросоюза во главе с Германией, предлагающих сократить бюджет в пользу оборонной промышленности, так как у нее меньше всего финансов, и она будет одной из тех стран, кто сильнее всего пострадает от сокращения расходов на сельское хозяйство. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Германия и еще пять стран Евросоюза потребовали сократить новый семилетний бюджет объединения на сотни миллиардов евро, пригрозив заблокировать его принятие, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление государств. К позиции Берлина присоединились Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры этих стран настаивают на существенном сокращении расходов в бюджете на 2028-2034 гг. Высвободившиеся средства предлагается направить на оборонную промышленность и инновации. Рар заявил, что внутри Европы назревает раскол.

«Северные страны Европы хотят продолжать поддерживать войну на Украине. Южные страны Европы в открытую в спор не выступают, но отказываются дальше платить за войну. Они считают, что денег уже нет. Мы видим как во всей Европе, особенно в Западной, разваливается инфраструктура. Все близится к очень плачевному состоянию. Я думаю, что Брюссель со временем будет шантажировать те страны, которые отказываются переводить деньги в общий котел. Или же все идет к расколу внутри Европы. Будет коренная Северная Европа, и Южная. Это наиболее реалистичный вариант на следующие пару лет. Да, раскол «север-юг». Польша и Прибалтика на стороне скандинавов и немцев, а болгары, греки, венгры и Австрия будут, как я думаю, на стороне Южной Европы», — рассказал он.

Согласно заявлению, государства выступают за уменьшение финансирования сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов ЕС. Свою позицию они объясняют экономическими проблемами и изменением ситуации в сфере безопасности. В связи с этим политолог подчеркнул, что сокращение расходов на сельское хозяйство приведет к настоящему хаосу, особенно во Франции и в Восточной Европе.

«Если говорить о сокращении субсидий на сельское хозяйство, то пострадают все страны Европы. Особенно Франция, которая постоянно дотирует своих крестьян, ну и Восточная Европа. А вопрос, который будет стоять еще острее в ближайшее время — это вхождение Украины в ЕС. Против этого резко выступают южные страны Европы, потому что это взорвет сельскохозяйственные бюджеты и сельскохозяйственную политику. Это просто разрушит всю прежнюю систему дотаций сельского хозяйства, потому что украинцы ничего больше не могут поставлять в Европу, кроме как зерно», — отметил он.