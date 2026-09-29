Как отметили в ведомстве, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения взяли под контроль село Крейдянка.

При этом группировка войск «Центр» освободила Веселое Поле в ДНР, пишет RT.

Ранее Минобороны рассказало, что Вооруженные силы РФ удерживают позиции в четырех населенных пунктах в Краматорском районе республики. По данным ведомства, это Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новое.

