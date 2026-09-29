ВС России установили контроль над Крейдянкой и Веселым Полем

Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

МО: ВС РФ освободили Хрипуны в Харьковской области

Как отметили в ведомстве, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения взяли под контроль село Крейдянка.

При этом группировка войск «Центр» освободила Веселое Поле в ДНР, пишет RT.

Ранее Минобороны рассказало, что Вооруженные силы РФ удерживают позиции в четырех населенных пунктах в Краматорском районе республики. По данным ведомства, это Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новое.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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