ВС России установили контроль над Крейдянкой и Веселым Полем
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения взяли под контроль село Крейдянка.
При этом группировка войск «Центр» освободила Веселое Поле в ДНР, пишет RT.
Ранее Минобороны рассказало, что Вооруженные силы РФ удерживают позиции в четырех населенных пунктах в Краматорском районе республики. По данным ведомства, это Редкодуб, Ямполь, Новомихайловка и Новое.
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