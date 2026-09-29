Группа «Иванушки» планирует в следующем году воссоединиться для выступления в московских «Лужниках», сказал солист коллектива Кирилл Андреев. По его словам, команда готовит новые песни для выступления. Андреев добавил, что ветераны поп-сцены стали пользоваться особой популярностью у современной молодёжи, отмечает «Абзац». Ратников посоветовал артистам хорошенько прогреть аудиторию перед столь масштабным выступлением.

«"Иванушки" никогда не выступали на стадионах. Даже на аренах я их не припомню... Они выступали в клубах и на небольших площадках. Но сейчас мы живём в очень интересное время: нового качественного контента мало, а старый лучше заходит публике. Есть основания полагать, что, если "Иванушки" анонсируют и подготовят публику к стадионному шоу, оно будет востребовано. Мы видим, как артисты примерно такой же популярности с успехом собирают стадионы. Вполне можно предположить, что и "Иванушки" смогут продать стадион. Для этого нужно активно прогревать медийное пространство, а это потребует определённых вложений. Старые треки, конечно, надёжнее, но, возможно, группе удастся создать что-то, что найдёт отклик в сердцах слушателей. Впрочем, это пока лишь предположение», — сказал собеседник НСН.

Ранее рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил спецкору НСН, что Ване Дмитриенко не стоит обращать внимание на слова промоутеров, что он слишком рано собрал «Лужники».

