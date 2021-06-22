Рар: Статья Путина может стать последним посланием Европе
Если Запад махнет на это послание рукой, то сделает хуже только себе, считает немецкий политолог.
Статья президента России Владимира Путина, опубликованная немецкой в газете «Die Zeit», вызвала бурную реакцию в Германии и всей Европе. Публикацию обсуждает местная пресса и аналитики, звучат разные мнения – от поддержки политики примирения и восстановления партнёрства, о котором говорил российский глава, до критики сближения с Россией. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнил эту статью с другими важными посланиями президента, сделанными в Германии – выступлением Путина в бундестаге и знаменитой мюнхенской речью. И объяснил, почему это обращение Путина может стать последним посланием России для Европы.
- Почему эта статья, в которой содержится послание для всей Европы, вышла именно в Германии, а не в какой-то другой европейской стране?
- Во-первых, Путин опубликовал эту статью в годовщину ужасного, самого страшного дня в германо-российских отношениях. Хуже не придумать даты, чем 22 июня 1941 года, когда 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз. И Путин еще раз через статью хочет показать, что для него политика примирения, через которую прошли поколения политиков в России и Германии еще со времен Холодной войны, значимая и пренебрегать этой идеей просто нельзя. Я помню, что когда 20 лет назад Путин решил, а это была его инициатива, создать «Петербургский диалог» (крупный германо-российский форум – прим. НСН), то главная цель, как ему казалось, была углубить дальнейшее примирение между Германией и Россией после той жуткой войны. Это первое.
А во-вторых, через Германию он всегда пытается донести до других европейцев его повестку дня в отношении Европы. Он всегда так делал. Вспомним его главную речь 2001 года в рейхстаге, когда он зачитал речь об окончании Холодной войны. Затем на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (в 2007 году – прим. НСН) он говорил, что нельзя дальше расширять НАТО и переходить к сотрудничеству. Он очень помогает тем силам в Германии, которые хотят строить мосты с Россией.
- В чем для вас главный смысл этой статьи?
- Мне показалось важным то, что он возвращается в некоторых местах этой статьи к идее общего пространства от Владивостока до Лиссабона. И в этом отношении он прав: альтернативы такому построению Европы просто нет. Не союз России с Европой, а общее пространство, где мы научимся жить вместе мирно, поддерживая друг друга в прагматических отношениях, взаимных интересах, и бороться против общих вызовов, перед которыми все европейцы стоят. Это суть всей этой статьи.
Она очень полезная, нужная. Она показывает, что Россия хочет сотрудничать с Западом, не закрывает двери, не бежит куда-то в Азию, обидевшись на Европу. Это оптимистическая статья. Единственное, что мне не нравится здесь - что другие средства массовой информации, злобная пресса у нас, которая фактически антироссийски настроена, уже пытается это замолчать или высмеять ее. И это показывает, насколько здесь существуют силы, которым все это примирение не нужно, которые наоборот стремятся к конфликтам, а не к миру в Европе.
- Какого рода эти комментарии? Что они критикуют?
- Они пытаются отойти от смысла этой статьи и писать, что в России скоро выборы, и там другим демократическим партиям не будут давать возможность выступать. Начинают опять на первый план ставить вопрос прав человека и говорить, что примирение с Россией будет возможно, когда Россия станет демократической страной, как на Западе. Уже тон подбирается, такие статьи появляются. Это постановка вопроса Запада, в основном, и многих сил в Германии, что с Россией иметь общее дело мириться или сотрудничать можно только тогда, когда Россия примет демократию. К сожалению, с моей точки зрения, это главный конфликт сейчас.
Это непонимание ситуации в России, что у России свои традиции, а у нас своя демократическая система. Что там отдается предпочтение другим партиям, не только прозападным, которые хотят видеть на Западе. Поэтому эту реальность Запад не хочет видеть. Он смотрит по-своему, к сожалению. Но статья Путина была важная. Она дает подпитку и поддержку тем силам, которые так же, как он, как и все россияне, хотят примирения и сотрудничества, строить мосты. Хотя сейчас есть тенденция эти мосты ломать, а не строить, или препятствовать их построению.
- Есть ли в этой публикации скрытый смысл в послании Западу?
- Скорее, стоит говорить не о скрытом, а о прямом смысле этой статьи. Для тех, кто ситуацией владеет, ситуацию знает, это подчеркивание и повторение тех прежних аргументов, с которыми он выступал в течение прошедших двадцати лет, только более сжатое. Что Россия не отказывается от сотрудничества с Европой, но она хочет равноправного сотрудничества. Россия считает, что она многое может дать Европе, что расширять НАТО нельзя, потому что оно направлено против России. Что оранжевые революции в Украине и Белоруссии Россия воспринимает как атаку на себя. Но что есть полно возможностей договориться и сотрудничать и что Россия ни в коем случае от этого не будет отказываться.
- Какой эффект уже произвела и ещё произведет публикация? Будут ли Путин и Россия услышаны?
- Это послание наверняка долго готовилось, в том числе и самим Путиным. Думаю, что это может быть последнее послание Европе. Что еще можно сделать со стороны России? Как показать Европе, что она может быть заинтересована не в закрывании дверей, а в сотрудничестве. Если на эту статью так же махнут рукой, как когда-то это сделали в рейхстаге или на Мюнхенской конференции, это обижает российскую сторону каждый раз, невниманием к желаниям России Запад навредит себе, потому что начинает Россию отталкивать, не понимать, создавать новые препятствия к сотрудничеству. На долгие годы провоцировать ссоры с Россией. Это все, как мне кажется, самому Западу очень невыгодно. Выгодно может быть таким странам, как Украина, которые хотят жить, как фронтовое государство в борьбе с Россией.
Но для Германии я думаю, что это призыв к сотрудничеству. Если бы я был обычный немец и прочитал статью, то я бы подумал, что россияне хотят с нами сотрудничать. Здесь очень много конкретных конструктивных предложений. Да, многие из них уже были известны, но то, что еще раз их повторили после большой драки, которая была все последние месяцы, это очень важно. Ведь она отвечает на вопрос, который многие задают в Германии: а что означает российская западная политика? Потому что в Германии много говорят о том, что надо восстановить более позитивную восточную политику по отношению к России. Это очень важно для аналитиков и политиков, потому что это говорит сам президент России, и за это можно зацепиться. Это показывает, что Россия не отворачивается от Европы. И не хочет войны и конфликта.
Более тысячи немцев, в том числе я, подписали призыв о сотрудничестве с Россией в «Коммерсанте». Это чистые немцы, не эмигранты, высокопоставленные граждане подписали этот призыв. И очень хорошо, что параллельно появилась статья Путина. Это показывает, что и в Германии, и в России есть конструктивные силы, которые хотят сотрудничать. Но, к сожалению, и это тоже часть реального мира, есть силы, которые немедленно будут все это поливать грязью.
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