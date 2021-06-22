Рар: Статья Путина может стать последним посланием Европе

- Почему эта статья, в которой содержится послание для всей Европы, вышла именно в Германии, а не в какой-то другой европейской стране?

- Во-первых, Путин опубликовал эту статью в годовщину ужасного, самого страшного дня в германо-российских отношениях. Хуже не придумать даты, чем 22 июня 1941 года, когда 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз. И Путин еще раз через статью хочет показать, что для него политика примирения, через которую прошли поколения политиков в России и Германии еще со времен Холодной войны, значимая и пренебрегать этой идеей просто нельзя. Я помню, что когда 20 лет назад Путин решил, а это была его инициатива, создать «Петербургский диалог» (крупный германо-российский форум – прим. НСН), то главная цель, как ему казалось, была углубить дальнейшее примирение между Германией и Россией после той жуткой войны. Это первое.

А во-вторых, через Германию он всегда пытается донести до других европейцев его повестку дня в отношении Европы. Он всегда так делал. Вспомним его главную речь 2001 года в рейхстаге, когда он зачитал речь об окончании Холодной войны. Затем на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (в 2007 году – прим. НСН) он говорил, что нельзя дальше расширять НАТО и переходить к сотрудничеству. Он очень помогает тем силам в Германии, которые хотят строить мосты с Россией.

- В чем для вас главный смысл этой статьи?

- Мне показалось важным то, что он возвращается в некоторых местах этой статьи к идее общего пространства от Владивостока до Лиссабона. И в этом отношении он прав: альтернативы такому построению Европы просто нет. Не союз России с Европой, а общее пространство, где мы научимся жить вместе мирно, поддерживая друг друга в прагматических отношениях, взаимных интересах, и бороться против общих вызовов, перед которыми все европейцы стоят. Это суть всей этой статьи.

Она очень полезная, нужная. Она показывает, что Россия хочет сотрудничать с Западом, не закрывает двери, не бежит куда-то в Азию, обидевшись на Европу. Это оптимистическая статья. Единственное, что мне не нравится здесь - что другие средства массовой информации, злобная пресса у нас, которая фактически антироссийски настроена, уже пытается это замолчать или высмеять ее. И это показывает, насколько здесь существуют силы, которым все это примирение не нужно, которые наоборот стремятся к конфликтам, а не к миру в Европе.

- Какого рода эти комментарии? Что они критикуют?

- Они пытаются отойти от смысла этой статьи и писать, что в России скоро выборы, и там другим демократическим партиям не будут давать возможность выступать. Начинают опять на первый план ставить вопрос прав человека и говорить, что примирение с Россией будет возможно, когда Россия станет демократической страной, как на Западе. Уже тон подбирается, такие статьи появляются. Это постановка вопроса Запада, в основном, и многих сил в Германии, что с Россией иметь общее дело мириться или сотрудничать можно только тогда, когда Россия примет демократию. К сожалению, с моей точки зрения, это главный конфликт сейчас.

Это непонимание ситуации в России, что у России свои традиции, а у нас своя демократическая система. Что там отдается предпочтение другим партиям, не только прозападным, которые хотят видеть на Западе. Поэтому эту реальность Запад не хочет видеть. Он смотрит по-своему, к сожалению. Но статья Путина была важная. Она дает подпитку и поддержку тем силам, которые так же, как он, как и все россияне, хотят примирения и сотрудничества, строить мосты. Хотя сейчас есть тенденция эти мосты ломать, а не строить, или препятствовать их построению.