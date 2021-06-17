В Германии призвали европейцев поучиться у Байдена переговорам с Россией
Американский лидер подобрал верный тон в общении с Владимиром Путиным, уверен политолог Александр Рар.
Женевский саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что переговоры с Россией на тему прав человека бессмысленны и диалог надо вести на языке прагматизма, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Этому, по его мнению, Европе стоит поучиться у США.
«Американцы показали европейцам, как надо разговаривать с Россией: не только языком прав человека, а языком прагматизма. Европейцы на это не были способны. Когда Боррель (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель – прим. НСН) приезжал в Москву, он говорил только о правах человека. Несмотря на то, что и здесь по этой теме были самые главные баталии, а Байден выдвигал свою критику против Москвы, Путин ему парировал и напомнил, что права человека массово нарушаются в США. Я бы не сказал, что этим он заткнул рот Байдену, но в то же время показал, что разговор в этом плане бессмысленный. Это ведет только к взаимным обвинениям, потому что Америка тоже не может отрицать, что у нее есть политически преследуемые инакомыслящие», - отметил Рар.
Он заявил, что никакого исторического прорыва в отношении США и России после этой встречи не было и быть не могло, но изменилась атмосфера, и это очень большой плюс.
«Не все такого ожидали. Уже хорошо, что стороны начали работать вместе. Сейчас американцы уверены, что не будет больше военного союза между Россией и Китаем, о чем Путин в октябре прошлого года намекал. Они считают, что смогли приблизить Россию к сотрудничеству с Западом. Главным успехом саммита было то, о чем не удавалось договориться с европейцами, - о совместном механизме предотвращения кибератак. Такой механизм Путин предлагал и Трампу еще четыре года назад. Тогда американские правящие элиты от этого отказались, сейчас, я думаю, Байден сможет эту идею "пробить"», - считает политолог.
По его мнению, дальнейшее сближение двух стран будет, прежде всего, зависеть от настроений той части американской элиты, которая не желает улучшения отношений между двумя странами.
«Самая большая проблема не в России. Если Путин захочет поменять свою позицию по отношению к Америке, кто ему будет противиться? Думаю, что в России большинство этого хотят. Зачем с американцами бодаться? В США же глубинное государство: разные структуры, лоббисты, ВПК, энергетические компании, которые не хотят с Россией сотрудничать. Они же придумывают все эти байки про российские манипуляции с выборами, хотят слепить из России искусственный образ врага. Им это нужно для внутренней политики, чтобы давить на своего президента. Они хотят создавать новое вооружение, продавать свой газ во всем мире, подавить конкуренцию с Россией и Китаем. Они хотят «America First». И если Байден желает исправить отношения с Россией, то ему придется на домашних фронтах еще повоевать», - рассказал Рар.
Ранее телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что стало для него неожиданным на встрече Путина и Байдена.
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