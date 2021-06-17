В Германии призвали европейцев поучиться у Байдена переговорам с Россией

Женевский саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что переговоры с Россией на тему прав человека бессмысленны и диалог надо вести на языке прагматизма, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Этому, по его мнению, Европе стоит поучиться у США.

«Американцы показали европейцам, как надо разговаривать с Россией: не только языком прав человека, а языком прагматизма. Европейцы на это не были способны. Когда Боррель (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель – прим. НСН) приезжал в Москву, он говорил только о правах человека. Несмотря на то, что и здесь по этой теме были самые главные баталии, а Байден выдвигал свою критику против Москвы, Путин ему парировал и напомнил, что права человека массово нарушаются в США. Я бы не сказал, что этим он заткнул рот Байдену, но в то же время показал, что разговор в этом плане бессмысленный. Это ведет только к взаимным обвинениям, потому что Америка тоже не может отрицать, что у нее есть политически преследуемые инакомыслящие», - отметил Рар.

Он заявил, что никакого исторического прорыва в отношении США и России после этой встречи не было и быть не могло, но изменилась атмосфера, и это очень большой плюс.