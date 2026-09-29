В ЦБ объяснили сохранение ключевой ставки на уровне 14%

Банк России в сентябре действовал более осторожно в отношении ключевой ставки на фоне нарастания инфляционного давления в устойчивых компонентах и повышения оценки по инфляции до 5-6%. Об этом рассказал советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, передает РИА Новости.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, пишет «Радиоточка НСН».

Как отметил Тремасов, в начале лета ситуация в части устойчивых компонентов инфляции оставалась «весьма сдержанной», в июле и августе инфляционное давление в них начало нарастать.

«Вот я уже говорил, что мы повысили оценку до 5-6%. И вот это как раз один из основных сигналов, который заставил нас действовать более осторожно, взять паузу», - указал советник главы ЦБ.

Между тем депутат Госдумы Анатолий Аксаков допустил незначительное снижение ключевой ставки на 0,25%.

