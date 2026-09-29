В ЦБ объяснили сохранение ключевой ставки на уровне 14%
Банк России в сентябре действовал более осторожно в отношении ключевой ставки на фоне нарастания инфляционного давления в устойчивых компонентах и повышения оценки по инфляции до 5-6%. Об этом рассказал советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, передает РИА Новости.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, пишет «Радиоточка НСН».
Как отметил Тремасов, в начале лета ситуация в части устойчивых компонентов инфляции оставалась «весьма сдержанной», в июле и августе инфляционное давление в них начало нарастать.
«Вот я уже говорил, что мы повысили оценку до 5-6%. И вот это как раз один из основных сигналов, который заставил нас действовать более осторожно, взять паузу», - указал советник главы ЦБ.
Между тем депутат Госдумы Анатолий Аксаков допустил незначительное снижение ключевой ставки на 0,25%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исследование: 78% россиянок скрывают от мужей, что те мешают им спать
- «Нетрадиционная история!»: Милонов назвал брачные договоры «червоточинкой» для молодежи
- В Кремле назвали голословными обвинения России в поджоге завода в Эстонии
- Делягин предрек серию коммунальных катастроф в России
- В ЦБ объяснили сохранение ключевой ставки на уровне 14%
- Делягин заявил, что у россиян необоснованно изъяли 100 млрд рублей
- Лукашенко договорился с Путиным о строительстве азотного комбината
- Депутат Аксененко раскритиковал двухэтапное повышение тарифов ЖКХ
- Хабиров: Башкирия привлекла 100 млн рублей на проекты НКО
- Предсказан конфликт Франции и Германии из-за фермеров и «оборонки»