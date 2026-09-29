Делягин предрек серию коммунальных катастроф в России
Михаил Делягин раскрыл НСН, что в России обновление коммунальных сетей идет с ужасным отставанием от их износа.
Попытка государства решить проблему с износом коммунальных сетей увеличением тарифов обрекает Россию на серию чудовищных коммунальных катастроф. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин.
«Обновление коммунальных сетей идет с чудовищным отставанием от их износа. Поэтому попытка решить проблему ограблением населения и, кстати, ограблением бизнеса при помощи задирания тарифов, просто обречена на провал. Она обрекает нас на серию чудовищных непредсказуемых коммунальных катастроф, потому что мы можем оценить балансовый уровень износа сети, но мы не знаем в каком состоянии все находится на самом деле и как на это накладывается высочайшая эффективность органов управления: и государственного, и муниципального, и частного. Даже в Москве мы видим, как иногда после капремонта дома силами незаменимых специалистов ситуация существенно ухудшается», — отметил он.
Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин в пресс-центре НСН заявил, что этой весной генеральный прокурор обнаружила, что у россиян были необоснованно изъяты предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 100 млрд рублей.
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