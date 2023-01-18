«Берлин в огонь»? Чего ждать от нового министра обороны Германии
США заставляют Германию поставить Киеву танки Leopard, Шольц боится прямого столкновения с Россией, а эксперты считают, что новому министру обороны ФРГ Писториусу все равно придется вооружать Украину.
США, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Киеву, таким образом принуждают ее к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Об этом говорится в статье депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, опубликованной в газете Berliner Zeitung.
«Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растет. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой», - заявила она.
По словам Дагделен, в Германии сформировалась целая фаланга партий, выступающая за скорейшую поставку танков Киеву, и кажется, что колеблются только сам канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия СДПГ. Она указала, что на Германию оказывают давление и другие страны НАТО, требуя в том числе разрешения на реэкспорт немецких танков.
«Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну», - считает Дагделен.
При этом Шольц, по ее мнению, не хочет допустить, чтобы Германия первой «попала под огонь» России, поэтому он прячется за «трансатлантическим партнером» – США, выражая готовность действовать только вместе с Вашингтоном. Как считает депутат, США решили принудить союзников к самопожертвованию, при том что такая «работенка» обычно отводится вассалам.
Так, ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. В свою очередь Олаф Шольц отмечал, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
При этом еще 17 декабря прошлого года Шольц заявлял, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Однако Германия, по словам канцлера, готова продолжать оказывать помощь Киеву.
«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — приводит издание Süddeutsche Zeitung слова Шольца.
Во вторник, 17 января, Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине танков Leopard. Немецкий лидер вновь пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.
Тем временем, 16 января, Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт по ее личному заявлению. Уже 17 января канцлер объявил, что новым министром обороны ФРГ стал Борис Писториус. В своем Twitter глава федерального правительства указал, что благодаря опыту, компетентности и напористости Писториус идеально подходит для бундесвера. Как сообщается на сайте пресс-службы правительства Германии, новый министр обороны будет приведен к присяге 19 января.
«Писториус — чрезвычайно опытный политик, проверенный в управлении, который много лет занимался политикой безопасности. С его компетентностью, напористостью и большим сердцем он как раз подходит для того, чтобы возглавить бундесвер в этот поворотный момент», — приводятся в сообщении слова Шольца.
На фоне назначения нового министра обороны ФРГ политики и эксперты стали размышлять, как могут измениться действия Германии. Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Писториус не сможет стать самостоятельной фигурой в правительстве Шольца. Также он отметил, что Писториусу придется заняться модернизацией армии, а также вопросами вооружения Украины.
«Не все в Германии хотят вооружения до зубов за счет социальных реформ, модернизации инфраструктуры. С другой стороны, правительство говорит, что нужно укреплять Украину, если она падет, то это будет поражением НАТО, Европы. Потому для Писториуса это будет сложная работа. Он будет делать то, что ему скажет Шольц, у него не будут развязаны руки. Писториус – региональный политик, но я не помню, чтобы он резко или враждебно высказывался в отношении России, но политика Шольца не изменится. Он под давлением американцев, поляков, прибалтов, своей партии «Зеленых», свободных демократов, которые требуют самого современного вооружения для Украины», - объяснил Рар.
В свою очередь председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН отметил, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы. По его словам, у страны нет вооружения, которое можно было бы отправить Украине.
«На самом деле у нашей армии есть большие проблемы. У нас отсутствует материал, который мы можем отправить Украине, мы экономили столько лет, вооруженные силы у нас в очень плохом состоянии. Те деньги, которые они сейчас хотят тратить, их не хватает на покупку новых танков, самолетов и так далее. Когда-нибудь нужно будет вернуться к диалогу с Россией, конфликт не кончится, если мы отправляем танки, мы просто будем частью этого конфликта. Даже Шольц это когда-нибудь поймет, нужно смотреть в будущее», - сказал Зингер.
Ранее СМИ сообщали, что Ламбрехт решила покинуть пост министра обороны на фоне критики за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера и часто ломающуюся военную технику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса
- В Кремле заявили, что Украина исключает для себя возможность переговоров
- Глава МИД ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке
- Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»
- В АП заявили о продолжении действия указа о частичной мобилизации
- Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за вербовку сербов
- Киссинджер: Членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса
- Эксперт рассказал о «тайном плане» США в отношении России
- Бывший мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки
- В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru