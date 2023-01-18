«Берлин в огонь»? Чего ждать от нового министра обороны Германии

«Не все в Германии хотят вооружения до зубов за счет социальных реформ, модернизации инфраструктуры. С другой стороны, правительство говорит, что нужно укреплять Украину, если она падет, то это будет поражением НАТО, Европы. Потому для Писториуса это будет сложная работа. Он будет делать то, что ему скажет Шольц, у него не будут развязаны руки. Писториус – региональный политик, но я не помню, чтобы он резко или враждебно высказывался в отношении России, но политика Шольца не изменится. Он под давлением американцев, поляков, прибалтов, своей партии «Зеленых», свободных демократов, которые требуют самого современного вооружения для Украины», - объяснил Рар.

В свою очередь председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН отметил, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы. По его словам, у страны нет вооружения, которое можно было бы отправить Украине.

«На самом деле у нашей армии есть большие проблемы. У нас отсутствует материал, который мы можем отправить Украине, мы экономили столько лет, вооруженные силы у нас в очень плохом состоянии. Те деньги, которые они сейчас хотят тратить, их не хватает на покупку новых танков, самолетов и так далее. Когда-нибудь нужно будет вернуться к диалогу с Россией, конфликт не кончится, если мы отправляем танки, мы просто будем частью этого конфликта. Даже Шольц это когда-нибудь поймет, нужно смотреть в будущее», - сказал Зингер.

Ранее СМИ сообщали, что Ламбрехт решила покинуть пост министра обороны на фоне критики за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера и часто ломающуюся военную технику.

