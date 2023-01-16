Танков для Украины нет: В Германии заявили о серьезных проблемах в армии
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии Ульрих Зингер заявил НСН, что министр обороны Кристина Ламбрехт плохо справлялась со своими задачами.
Вооруженные силы Германии находятся в очень плохом состоянии, новый министр обороны страны должен разбираться в своем деле для решения всех задач, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт по ее личному заявлению. В правительстве ФРГ также сообщили, что Шольц вскоре представит нового кандидата на пост главы Минобороны. В СМИ появилась информация, что канцлер не может найти женщину на должность министра обороны. Ульрих Зингер выразил надежду на то, что новый министр будет «разбираться в своем деле».
«Пусть это будет мужчина, обычно легче найти мужчину, который сам служил и знает, как это все работает. Нужно поменять на человека, который понимает и разбирается в этом деле. Почему это должна быть женщина? Мы видим, почему она уходит, она ничего не умела. Она даже не знает, как правильно подать в отставку, все неправильно с начала и до конца», - отметил он.
Зингер подчеркнул, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы, на данный момент нет вооружения, которое можно было бы отправить Украине.
«На самом деле у нашей армии есть большие проблемы. У нас отсутствует материал, который мы можем отправить Украине, мы экономили столько лет, вооруженные силы у нас в очень плохом состоянии. Те деньги, которые они сейчас хотят тратить, их не хватает на покупку новых танков, самолетов и так далее. Когда-нибудь нужно будет вернуться к диалогу с Россией, конфликт не кончится, если мы отправляем танки, мы просто будем частью этого конфликта. Даже Шольц это когда-нибудь поймет, нужно смотреть в будущее», - объяснил собеседник НСН.
Ранее СМИ сообщали, что Ламбрехт решила покинуть свой пост на фоне критики за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера и часто ломающуюся военную технику. Однако в министерстве называли слухами информацию о возможной отставке главы ведомства.
Власти ФРГ на предстоящей неделе примут решение о поставках танков Leopard Украине. Вероятнее всего, Берлин положительно решит вопрос с отправкой техники, сообщает Bloomberg.
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