Танков для Украины нет: В Германии заявили о серьезных проблемах в армии

Вооруженные силы Германии находятся в очень плохом состоянии, новый министр обороны страны должен разбираться в своем деле для решения всех задач, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт по ее личному заявлению. В правительстве ФРГ также сообщили, что Шольц вскоре представит нового кандидата на пост главы Минобороны. В СМИ появилась информация, что канцлер не может найти женщину на должность министра обороны. Ульрих Зингер выразил надежду на то, что новый министр будет «разбираться в своем деле».

«Пусть это будет мужчина, обычно легче найти мужчину, который сам служил и знает, как это все работает. Нужно поменять на человека, который понимает и разбирается в этом деле. Почему это должна быть женщина? Мы видим, почему она уходит, она ничего не умела. Она даже не знает, как правильно подать в отставку, все неправильно с начала и до конца», - отметил он.