Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву
В Германии начался раскол из-за поставок наступательного вооружения Киеву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — написал он.
Ранее газета Bild опубликовала опрос, который показал, что против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49 процентов опрошенных жителей ФРГ.
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