Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву

«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — написал он.

Ранее газета Bild опубликовала опрос, который показал, что против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49 процентов опрошенных жителей ФРГ.

