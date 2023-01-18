Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»

Признания представителей Украины, Германии и Франции о подготовке Киева к конфликту с Россией должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик обратил внимание на заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, признавшего, что Киев готовил общество к боевым действиям еще до начала специальной военной операции России.

«Это заявление, а также откровения [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель и [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил спикер Госдумы, киевский режим и бывшие лидеры Германии и Франции намеревались начать «мировую войну с предсказуемыми последствиями» и заслуживают наказания за свои действия.

Политик подчеркнул, что начало спецоперации было правильным решением, «принятым на опережение», пишет РИА ФАН. По словам Володина, оно позволило избежать гибели огромного количества людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияГерманияУкраинаВячеслав Володин
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