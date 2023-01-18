Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»
Признания представителей Украины, Германии и Франции о подготовке Киева к конфликту с Россией должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик обратил внимание на заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, признавшего, что Киев готовил общество к боевым действиям еще до начала специальной военной операции России.
«Это заявление, а также откровения [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель и [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер Госдумы, киевский режим и бывшие лидеры Германии и Франции намеревались начать «мировую войну с предсказуемыми последствиями» и заслуживают наказания за свои действия.
Политик подчеркнул, что начало спецоперации было правильным решением, «принятым на опережение», пишет РИА ФАН. По словам Володина, оно позволило избежать гибели огромного количества людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса
- В Кремле заявили, что Украина исключает для себя возможность переговоров
- Глава МИД ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке
- Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»
- В АП заявили о продолжении действия указа о частичной мобилизации
- Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за вербовку сербов
- Киссинджер: Членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса
- Эксперт рассказал о «тайном плане» США в отношении России
- Бывший мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки
- В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru