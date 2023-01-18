Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»

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Киссинджер считает, что идея о нейтральном статусе Украины больше не имеет смысла

Президент Сербии осудил ЧВК «Вагнер» за попытку вербовки людей из его страны

Индия обогнала Китай по численности населения

Мосты, дороги и приусадебные участки могут оказаться в зонах подтопления на юге Центральной России