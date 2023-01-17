«Вооружить Украину и Европу»: Немецкий политолог рассказал о задачах Писториуса

Собеседник НСН считает, что немецкое правительство готово вкладывать деньги в армию и военно-промышленный комплекс несмотря на то, что не все немцы хотят этого. При этом Писториус не станет самостоятельной фигурой в правительстве Шольца.

«Не все в Германии хотят вооружения до зубов за счет социальных реформ, модернизации инфраструктуры. С другой стороны, правительство говорит, что нужно укреплять Украину, если она падет, то это будет поражением НАТО, Европы. Потому для Писториуса это будет сложная работа. Он будет делать то, что ему скажет Шольц, у него не будут развязаны руки. Писториус – региональный политик, но я не помню, чтобы он резко или враждебно высказывался в отношении России, но политика Шольца не изменится. Он под давлением американцев, поляков, прибалтов, своей партии «Зеленых», свободных демократов, которые требуют самого современного вооружения для Украины», - отметил Рар.