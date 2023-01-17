«Вооружить Украину и Европу»: Немецкий политолог рассказал о задачах Писториуса
Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус будет делать то, что ему скажет канцлер Олаф Шольц, сказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил в беседе с НСН, что новому главе Минобороны Борису Писториусу придется заняться модернизацией армии, а также вопросами вооружения Германии, Европы и Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны Бориса Писториуса. Присяга состоится 19 января. Рар считает, что назначенец не станет самостоятельным политиком, а будет исполнять поручения канцлера Олафа Шольца.
«Главная задача – навести порядок в немецкой армии и ВПК. Чего греха таить, не производим сегодня то, что нужно, танки не ездят или частично не ездят. Последние три министра (Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Кристина Ламбрехт, - прим. НСН) занимались в основном гендерными проблемами – назначали генералами женщин, открывали детские сады для служащих Бундесвера. Это красиво, мягкая сила, но так Бундесвер не окрепнет. Немецкие элиты считают, что в ближайшие годы мы будем жить в жестком противостоянии с Россией. Фактически началась вторая холодная война. Поэтому армию нельзя запускать, нужно реформировать, вбухивать громадные деньги, что лишит финансирования других сфер, но нужно вооружать не только Германию, Европу, но и Украину. Это задача стоит перед господином Писториусом», - сказал Рар.
Собеседник НСН считает, что немецкое правительство готово вкладывать деньги в армию и военно-промышленный комплекс несмотря на то, что не все немцы хотят этого. При этом Писториус не станет самостоятельной фигурой в правительстве Шольца.
«Не все в Германии хотят вооружения до зубов за счет социальных реформ, модернизации инфраструктуры. С другой стороны, правительство говорит, что нужно укреплять Украину, если она падет, то это будет поражением НАТО, Европы. Потому для Писториуса это будет сложная работа. Он будет делать то, что ему скажет Шольц, у него не будут развязаны руки. Писториус – региональный политик, но я не помню, чтобы он резко или враждебно высказывался в отношении России, но политика Шольца не изменится. Он под давлением американцев, поляков, прибалтов, своей партии «Зеленых», свободных демократов, которые требуют самого современного вооружения для Украины», - отметил Рар.
Политолог отметил, что Шольц понимает последствия поставок вооружения на Укриане.
«Думаю, что Шольц и его советники понимают, что с каждым танком, попадающим на Украину, а затем на фронт, растет вероятность большой войны. Поэтому Шольц на это смотрит сбалансированно, он не хочет довести все до ситуации, когда не будет дороги назад и мы будем в военном положении с Россией. Всеми силами он будет избегать этот момент», - резюмировал Рар.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал в эфире НСН оптимальное число контрактников в российской армии, чтобы противостоять странам НАТО.
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