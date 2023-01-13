СМИ: Власти Германии определятся с поставкой Leopard Украине на следующей неделе

По данным источника агентства, немецкие власти объявят свое решение перед встречей представителей министерств обороны союзных государств, которая должна состояться на территории американской авиабазы Рамштайн 20 января.

Днем ранее пройдет встреча шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. После этого Ламбрехт огласит решение о поставке Leopard Киеву.

Ранее в США заявили, что танки Leopard потребуют дополнительных средств для обслуживания парка бронетехники, чем создадут дополнительные трудности для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

