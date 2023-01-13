СМИ: Власти Германии определятся с поставкой Leopard Украине на следующей неделе

Власти ФРГ на предстоящей неделе примут решение о поставках танков Leopard Украине. Вероятнее всего, Берлин положительно решит вопрос с отправкой техники. Об этом сообщил Bloomberg.

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По данным источника агентства, немецкие власти объявят свое решение перед встречей представителей министерств обороны союзных государств, которая должна состояться на территории американской авиабазы Рамштайн 20 января.

Днем ранее пройдет встреча шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. После этого Ламбрехт огласит решение о поставке Leopard Киеву.

Ранее в США заявили, что танки Leopard потребуют дополнительных средств для обслуживания парка бронетехники, чем создадут дополнительные трудности для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиМинобороныУкраинаФРГ
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