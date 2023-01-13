СМИ: Власти Германии определятся с поставкой Leopard Украине на следующей неделе
Власти ФРГ на предстоящей неделе примут решение о поставках танков Leopard Украине. Вероятнее всего, Берлин положительно решит вопрос с отправкой техники. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным источника агентства, немецкие власти объявят свое решение перед встречей представителей министерств обороны союзных государств, которая должна состояться на территории американской авиабазы Рамштайн 20 января.
Днем ранее пройдет встреча шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. После этого Ламбрехт огласит решение о поставке Leopard Киеву.
Ранее в США заявили, что танки Leopard потребуют дополнительных средств для обслуживания парка бронетехники, чем создадут дополнительные трудности для ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
- Минтруд увеличит более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля
- СМИ: Власти Германии определятся с поставкой Leopard Украине на следующей неделе
- СМИ: Танки Leopard создадут дополнительные трудности для ВСУ
- Суд признал незаконными нормы ручной клади у лоукостера «Победа»
- Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»
- Reuters: Польша и Литва добиваются санкций против российского ядерного сектора
- CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов
- Подтверждён переход парагвайца Дуарте в ФК «Спартак»
- Сотрудники CNN стали свидетелями отступления ВСУ из Соледара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru