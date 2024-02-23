Армянский вопрос: Ереван не договаривает насчет ОДКБ
Армения обрывает сотрудничество с Россией, в том числе в рамках союзной ОДКБ, и смотрит на Запад.
Секретариат Организации договора о коллективной безопасности не получал заявлений Армении о приостановке членства в объединении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат.
Армения между Россией и Западом
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Как пояснил политик, договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, пишет Ura.ru.
Западные страны убеждают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
У министерства имеется информация, что Вашингтон и Брюссель также убеждают Ереван форсировать сотрудничество с НАТО, добавила Захарова в ходе брифинга. Кроме того, Армению склоняют к переориентации военно-технического сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня не в интересах Армении прекратить членство в СНГ, ЕврАзэС, ОДКБ.
Глава государства отметил, что отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на совместных мероприятиях вызвано не желанием выйти и совместных объединений, а внутриполитическими процессами.
«Демарши без причин»?
Делегация Армении уже не участвовала в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве 19 декабря 2023 года.
«Председатель Национального собрания ... Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ... и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ ... В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания», — сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян.
Также премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске, напоминает Ura.ru. При этом генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявлял, что речи о выходе Еревана из объединения не идет, пишет RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ, происходящее в Минске.
По его оценке, подобный жест Еревана трактуется как демарш, и проблемные вопросы следует решать за столом переговоров.
В ходе расширенного заседания ОДКБ белорусский лидер заявил, что члены обсуждали ситуацию на Кавказе и «неудовлетворенность» Армении в ряде вопросов, и пришли к общему выводу, что спорные вопросы - неотъемлемая часть союзов.
«Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин», - сказал Лукашенко.
Кроме того, в октябре Пашинян проигнорировал саммит СНГ в Киргизии, отправившись с однодневным рабочим визитом в Грузию.
Армения в мировой политике
Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян сказал НСН, что армянские власти взяли антироссийский вектор.
«Армянские власти давно уже поддерживают антииранские и антироссийские нарративы в регионе. Армению пытаются в строить в антиирано-китае-российский блок, что чревато катастрофическими последствиями. Но власть это не волнует, она занимается сохранением самой себя. Все промахи России становятся для СМИ топливом антироссийских настроений. При этом Армения – не антироссийская страна, как и ее общество. Просто от от Москвы ждут более конкретных шагов», - объяснил он позицию Еревана.
Такая позиция армянских властей связана с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, который Армения передала Азербайджану. По мнению армянских властей, российские миротворцы не сумели защитить армянское население Нагорного Карабаха.Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Нагорного Карабаха, которых в регионе не осталось.
Статус: Все сложно
Основания для продолжения миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе есть, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН. По его словам, присутствие миротворцев РФ даст армянам Карабаха определенную гарантию сохранения исторического и культурного наследия.
«Условия на сегодняшний день некомфортны для возвращения армянского населения. Но само возвращение и тот факт, что на протяжении сотен лет армяне жили в Нагорном Карабахе, не могут быть сброшены со счетов. Если у руководства Азербайджана есть добрая воля и желание казаться цивилизованными в глазах всего мира, они должны об этом задуматься. Для этого вполне возможно наши миротворцы нужны, потому что это определенная гарантия для возвращающихся и определенная гарантия сохранения исторического и культурного наследия», - сказал Затулин.
Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию кабмином страны Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства 14 октября 2023 года. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Несмотря на это, российская сторона сдержанно прокомментировала решение Еревана, хотя до этого намекала на «последствия», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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