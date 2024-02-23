Армянский вопрос: Ереван не договаривает насчет ОДКБ

Армения между Россией и Западом

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Как пояснил политик, договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, пишет Ura.ru.

Западные страны убеждают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



У министерства имеется информация, что Вашингтон и Брюссель также убеждают Ереван форсировать сотрудничество с НАТО, добавила Захарова в ходе брифинга. Кроме того, Армению склоняют к переориентации военно-технического сотрудничества.