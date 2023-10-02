МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором

Он также выразил надежду, что никакие временные администрации не разрушат вековых связей между Москвой и Ереваном.

«Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом... и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», - заключил российский министр по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны убеждают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».