МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможный выход Армении из ОДКБ - это суверенный выбор этой страны, сообщает РИА Новости.
Он также выразил надежду, что никакие временные администрации не разрушат вековых связей между Москвой и Ереваном.
«Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом... и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», - заключил российский министр по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны убеждают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru