Секретариат ОДКБ: Заявлений Армении о приостановке членства не поступало
Секретариат Организации договора о коллективной безопасности не получал заявлений Армении о приостановке членства в объединении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Как пояснил политик, договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, пишет Ura.ru.
В секретариате подчеркнули, что не получали никаких заявлений Еревана.
«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — отметили в ведомстве.
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