Секретариат ОДКБ: Заявлений Армении о приостановке членства не поступало

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Как пояснил политик, договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, пишет Ura.ru.

В секретариате подчеркнули, что не получали никаких заявлений Еревана.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — отметили в ведомстве.

