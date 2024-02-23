Секретариат ОДКБ: Заявлений Армении о приостановке членства не поступало

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности не получал заявлений Армении о приостановке членства в объединении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат.

Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Как пояснил политик, договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, пишет Ura.ru.

В секретариате подчеркнули, что не получали никаких заявлений Еревана.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — отметили в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияОДКБ

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