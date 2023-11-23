Начальником Объединенного штаба ОДКБ стал генерал-полковник Сердюков

Объединенный штаб ОДКБ возглавил экс-командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом в ходе саммита в Минске заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов, соответствующее решение опубликовано на портале организации.

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Напомним, Сердюков командовал Воздушно-десантными войсками в 2016-2022 годах. Впоследствии он был главой группировки российских войск в Сирии. На посту начальника Объединенного штаба ОДКБ Сердюкова сменил генерал-полковника Анатолия Сидорова, занимавшего эту должность с 2015 года.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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